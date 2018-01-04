Нефть подорожала до 68 долларов за баррель

Нефть марки Brent продолжает дорожать. В минувшую среду на торгах в Лондоне стоимость барреля увеличилась на 2,1% и составила 68,01 доллара. В последний раз такие цифры регистрировались в мае 2015 года, подчеркивает ТАСС.

По мнению экспертов, черное золото дорожает из-за протестов в Иране. Из-за этого могут возникнуть проблемы с поставками нефти на мировой рынок.

Сказывается и действующее соглашение по сокращению добычи нефти между основными производителями. Как ранее писала "Российская газета", велика вероятность, что в этом году нефть протестирует отметку в 70 долларов.

Есть и более смелые прогнозы. Например, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко заявил о верхней границе в 75 долларов за баррель.

Цены будут также зависеть от геополитики и ситуации на мировых финансовых рынках. Если Китай и США продолжат рост без резких потрясений, то и цена на нефть вырастет.