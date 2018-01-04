За вирусные атаки на стратегические объекты будут сажать в тюрьму

В России с началом 2018 года вступили в силу сразу три закона, которые должны защитить критическую инфраструктуру Рунета.

Первый закон описывает базовые понятия и распределение обязанностей по защите критической инфраструктуры. К ней отнесены программно-аппаратные комплексы (сервера и программное обеспечение) и сети, обеспечивающие работу государственных органов власти, автоматизированных систем управления в области здравоохранения, энергетики, транспорта, финансов и промышленности.

Сами меры по обеспечению безопасности критической инфраструктуры Рунета поправками в закон "О связи" теперь отнесены к гостайне.

Конкретный алгоритм обеспечения безопасности различных сегментов критической инфраструктуры будет определен постановлениями правительства.

Тем, кто пытается дестабилизировать работу российского сегмента интернета, в том числе с помощью компьютерных вирусов, грозит уголовная ответственность - до пяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Вступили в силу поправки об этом в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс.