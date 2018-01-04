Премьер Бранденбурга отказался приветствовать американские танки

Премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке отказался приветствовать американских солдат, прибывших в Германию по пути в страны Восточной Европы. Об этом сообщает в своем репортаже немецкое издание Potsdamer Neuste Nachrichten.

Так, глава Бранденбурга заявил, что не будет залезать в американский танк "Абрамс", если ему это будет предложено в рамках официальной встречи с американскими военными, следующими через Германию.

"Я не буду махать им рукой, стоя на улице", - сказал премьер-министр земли Бранденбург. Он также заявил, что "снующие туда-сюда танки" не принесут в долгосрочной перспективе пользу для Германии. Куда важнее, по словам политика - продолжение диалога с Россией, что является "исторической ответственностью" Германии.

В комментарии изданию он напомнил, что без согласия Москвы объединение восточной и западной Германии не состоялось бы. "Мы об этом слишком быстро забыли", - констатировал премьер-министр Бранденбурга.

Также в публикации журналистов Potsdamer Neuste Nachrichten отмечается "нескрываемый антиамериканизм" жителей земли Бранденбург, унаследованный, как предполагают авторы публикации, со времен ГДР.

Напомним, США на фоне разговоров о "российской угрозе" продолжают наращивать группировку своих войск в Европе. США и НАТО уже разместили в Польше и странах Балтии дополнительно четыре тысячи военнослужащих.