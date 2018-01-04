Раскрыт секрет прически Трампа

Президент США Дональд Трамп проходит процедуру наращивания волос и пользуется сильными лаками, чтобы сохранять свою прическу, ставшую частью личного бренда. Об этом рассказывается в книге журналиста Майкла Вульфа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа", выход которой уже вызвал недовольство главного героя.

Выдержки из книги цитирует сегодня издание "New York Magazine". В частности, издание сообщает, что знаменитая прическа Трампа - результат операций по пересадке волос, а также стайлинга с помощью сильного лака. Автор книги утверждает, что дочь Трампа Иванка часто подшучивает над прической отца. "После пересадки волос абсолютно лысая макушка окружена кудрявыми волосами по сторонам и спереди", - цитируются якобы слова Иванки в журнальной статье.

Ранее американские СМИ со ссылкой на книгу Вульфа сообщили о президентских амбициях Иванки Трамп.

Книга "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа", где нелицеприятно описывается нынешний президент США, нравы его окружения и атмосфера в администрации, появится на прилавках 9 января.