Москва лидирует по развитию каршеринга среди европейских стран

Московская система каршеринга - или поминутной аренды автомобиля занимает первое место в Европе, заявил заммэра столицы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Именно в российской столице на одну каршеринговую машину приходится самое большое количество поездок в сравнении с другими европейскими странами.

По словам Ликсутова, в проекте "Московский каршеринг" сегодня работают 12 операторов, в общей сложности предлагающих гражданам в аренду 4,35 тысячи автомобилей. За два года существования сервиса москвичи совершили на них более 5 миллионов поездок. И сервис постоянно развивается: уже две компании-оператора позволяют завершать аренду в городах ближнего Подмосковья, а автопарк пополняется машинами разных марок - от бюджетных "Солярисов" до элитных "Феррари".

Ликсутов пообещал, что правительство Москвы и дальше будет поощрять развитие системы каршеринга, который разгружает город от личного транспорта.