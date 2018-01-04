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04.01.2018 13:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названа возможная причина пожара в цехе под Новосибирском

Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)

Пожар в обувном цехе под Новосибирском, где погибли десять человек, ликвидирован. Продолжается проливка конструкций и поиск пострадавших.

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Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС России по Новосибирской области, возгорание в обувном цехе в Искитимском районе Новосибирской области могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Еще одна версия, которую проверяют в региональном СУ СК, - замыкание электропроводки в производственном помещении.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ - о причинении смерти по неосторожности (статья 109) и о нарушении правил проведения работ, повлекшем смерть нескольких человек (статья 216).

Прокуратура Новосибирской области в связи с гибелью людей начала проверку соблюдения законодательства в сфере охраны труда и миграционного учета - как сообщала "РГ", семеро погибших были рабочими из Китая, один из Киргизии и один - россиянин.

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