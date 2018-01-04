Пожарных в обувной цех под Новосибирском вызвали слишком поздно

В Главном Управлении МЧС по Новосибирской области ответили на вопрос, почему при пожаре в обувном цеху погибло так много людей.

По мнению спасателей, причиной тяжелых последствий пожара под Новосибирском стал поздний вызов пожарных.

На момент прибытия пожарных огонь уже распространился на площади 2 тысячи кв. метров, что свидетельствует о позднем обнаружении и запоздалом сообщении о пожаре, - говорится в сообщении ГУ МЧС.

При этом не сообщается, была ли вообще установлена в здании пожарная сигнализация с автоматическим выводом на пульт пожарной охраны. По технике безопасности все потенциально опасные производства должны быть оборудованы автоматической системой вызова. А на складе хранились резиновые изделия, которые при горении распространяли едкий удушливый дым, а потому производство должно было быть причислено к потенциально опасным. К тому же на складе и в цеху скорее всего гастарбайтеры не только работали, но и жили.

При этом, неясностей остается пока слишком много. В районной администрации уже заявили, что обувная фабрика работала без нарушений.

У администрации района не было претензий к работе фабрики. Каких-то серьезных нарушений за ними не наблюдалось, - сказали в администрации корреспонденту ТАСС. - Мы знали, что там работают иностранные граждане, но не можем сказать, находятся ли они в России легально.

А вот в прокуратуре региона заявили, что последняя проверка не выявила миграционных нарушений в обувном предприятии под Новосибирском.

Проверка проводилась в феврале 2017 года, хотя уже тогда в цеху трудились мигранты, а в декабре 2017 года и январе 2018-го туда прибыли еще более 30 граждан Китая.

В прокуратуре добавили, что в ходе начавшейся проверки также будет дана оценка соблюдения земельного и строительного законодательства. В частности, будет установлено, когда был введен в эксплуатацию цех по производству обуви, и был ли он открыт легально.