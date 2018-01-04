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04.01.2018 15:53
Рубрика: Власть

РФ будет добиваться международной реакции на высылку журналистов из Латвии

Текст: Петр Лихоманов

После высылки из Латвии корреспондентов российских телеканалов ВГТРК и ТВЦ Ольги и Анатолия Курлаевых Россия будет добиваться "соответствующей реакции профильных международных институтов". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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"Официальная Рига прямо и грубо нарушает свои международно-правовые обязательства в сфере обеспечения свободы выражения мнения, попирает основополагающие акты ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Будем добиваться соответствующей реакции профильных международных институтов. Призываем неправительственные организации, специализирующиеся на свободе слова, дать адекватную оценку действиям Латвии, немыслимым для демократического общества. Совершенно очевидно, что латвийские власти при молчаливой поддержке Брюсселя преследуют цель полной зачистки информационного пространства страны от неугодных", - заявила Захарова.

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