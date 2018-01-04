Ростуризм разрешил продажу туров в Египет

Ростуризм подтвердил, что туроператоры могут "формировать турпродукт" в Египет на базе регулярного авиасообщения с Каиром. Ранее был опубликован указ президента РФ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в столицу Египта.

Запрет на регулярные полеты в аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха и продажу прямых туров туда пока сохраняются в силе. Ожидается, что окончательные переговоры о полном снятии ограничений, вызванных опасениями за безопасность туристов, состоятся в апреле.

Как сообщала "РГ", Российский союз туриндустрии не ожидает массового спроса на путевки в Каир, даже если будет разрешен внутренний перелет или трансфер на автобусе из Каира на египетские курорты.

Авиасообщение с Египтом и продажа туристических путевок в эту страну были ограничены в 2015 году после взрыва на борту самолета авиакомпании "Когалымавиа", который направлялся из Шарм-эль-Шейха в Петербург.

В результате этого теракта погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Позже российские специалисты неоднократно проверяли организацию работы служб безопасности аэропортов Египта. Воздушные гавани египетских курортов еще ждут финальные проверки.