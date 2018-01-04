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04.01.2018 17:29
Рубрика: Экономика

РСТ: Массовых продаж туров в Египет пока не будет

Текст: Нина Егоршева
Указ президента РФ Владимира Путина, который 4 января разрешил воздушные перевозки между Россией и Египтом, пока касается только путевок с прямой перевозкой в Каир.

"Сняты рекомендации туроператорам воздерживаться от продажи турпродукта с воздушной перевозкой в столицу страны. При этом в тексте документа не упоминаются курорты Красного моря - Хургада и Шарм-эль-Шейх", - сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Непосредственно Каир, по ее словам, не является массовым турпродуктом. А значит, ожидать большого спроса на него со стороны российских туристов не стоит. Даже если будет разрешен внутренний перелет или трансфер на автобусе из Каира на египетские курорты, такой турпродукт вряд ли будет сильно востребован, уверена представитель РСТ.

Фото: Владислав Шитенок
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Переезд наземным транспортом занимает 6-7 часов, а лишний перелет, по мнению собеседницы "РГ", скажется на стоимости путевок. К тому же, начать формировать комбинированный тур "Каир + курорты Красного моря" туроператоры смогут только после официального разрешения. Пока никто из компаний его не получал, подчеркнула Ирина Тюрина.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) озвучили примерную стоимость путевок в Египет с перелетом в Каир. Они обойдутся российским туристам в 35-40 тысяч рублей с человека. В стоимость включено проживание в отеле уровня три "звезды" с питанием по системе "все включено" и трансфер из аэропорта Каира на автобусе. Внутренний перелет к стоимости тура добавит еще 12 тысяч рублей.

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