Таможенники Бельгии нашли в коробках с бананами 7 тонн кокаина

В порту Антверпена сотрудники бельгийской таможни обнаружили запрещенный груз.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Brussels Times, в коробках с бананами находились около семи тонн кокаина.

Сейчас проводится расследование, чтобы точно установить, откуда следовал наркотик, и куда он должен был попасть. По предварительным данным, груз направлялся в Нидерланды.

Напомним, в конце декабря в аэропорту Бейрута задержали 80-летнюю бабушку с 30 килограммами кокаина. Женщина прибыла из Венесуэлы и должна была вылететь в Париж.