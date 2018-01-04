В Киеве пожаловались, что Берлин и Париж стараются "не злить" Москву

Вице-спикер Верховной Рады Украины и представитель Киева в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко заявила, что Германия и Франция стараются "не злить Москву", потому выступают против предоставления летального орудия вооруженным силам этой страны (ВСУ).

Так Геращенко прокомментировала заявление главы МИД Германии Зигмара Габриэля, во время своего визита на Украину скептически высказавшегося о планах Вашингтона продать Киеву летальное оружие.

"Заявление министра иностранных дел Германии Габриэля относительно негативного и скептического отношения к предоставлению Украине оружия. Мы очень ценим наших партнеров по нормандскому формату, Германию и Францию, их весомый вклад в вопросы мира в Донбассе и миротворческие усилия", - написала Геращенко в своем Facebook и тут же обрушилась на "партнеров" с критикой.

Так, по словам Геращенко, именно Берлин и Париж заблокировали предоставление Украине плана действий по вступлению в НАТО, а теперь пытаются не допустить перевооружения ВСУ.

"Сейчас наши искренние партнеры по НАТО искренними намерениями миротворчества стараются не разозлить Москву предоставлением Украине оружия. Но они ошибаются. Единственный гарант безопасности Украины и Европы - это сильная армия", - заявила Геращенко.

Напомним, что Ирина Геращенко - один из самых скандально известных политиков Украины. Только за минувшую неделю она дважды оказалась в центре скандалов. Так, во время обмена пленными между Киевом и республиками Донбасса она угрожала сорвать весь процесс - намеревалась порвать согласованные списки во время посещения "фильтрационного лагеря", а также поскандалила с наблюдателем от ОБСЕ, который неправильно, по мнению украинского политика, назвал жителей Донбасса.