Владимир Путин изменил состав Совбеза

Президент России Владимир Путин произвел перестановки в Совете безопасности РФ. Указ об этом опубликован на портале правовой информации.

Глава государства ввел в Совбез нового полпреда в Центральном федеральном округе (ЦФО) Алексея Гордеева. Ранее, в конце декабря, Путин принял его отставку по собственному желанию с поста губернатора Воронежской области.

Тем же указом исключен из Совбеза бывший полпред в ЦФО Николай Цуканов. 25 декабря президент назначил его своим помощником по вопросам местного самоуправления.