Власти Франции примут закон против "фейковых новостей"

Французское правительство до конца текущего года подготовит законопроект о противодействии ложным новостям в интернете. О таких планах сообщил официальный представитель французского кабинета министров Бенджамен Гриво в интервью телеканалу BFM.

Так правительство отреагировало на пожелание президента республики Эммануэля Макрона - накануне он высказался о необходимости создания такого закона.

"Это произойдет в ближайшие месяцы. Вероятно, до конца года. Есть СМИ, которые занимаются пропагандой, а не журналистикой. И в этой связи можно вспомнить о СМИ, которые находятся под контролем иностранных правительств. Очевидно, что речь не идет о том, чтобы положить конец свободе слова или заставить замолчать оппозицию", - заявил представитель французского правительства.

Напомним, вчера во время выступления перед представителями Ассоциации президентской прессы в Елисейском дворце Эммануэль Макрон заявил о необходимости борьбы с "ложными новостями". Примечательно, что эта идея возникла у него через две недели после начала вещания во Франции телеканала RT.