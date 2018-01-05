Bentley Flying Spur W12S: Тест-драйв самого быстрого седана в мире

Что может быть лучше, чем прокатиться по вечерней Москве на Bentley? Прокатиться по вечерней Москве на оранжевом Bentley. "РГ" протестировала эпатажно-красивый люксовый седан Bentley Flying Spur W12S и убедилась, что, несмотря на почтенный возраст, он все еще лучший из лучших.

При первой встрече с этой машиной больше всего поражает не ее размер или монументальность, а цвет, казалось бы, нисколько не сочетающийся с солидным статусом лонг-седана. Ярко-оранжевый, в официальной классификации Bentley он так и называется - Orange Flame (по-английски - "оранжевое пламя"). Апельсиновое веселье продолжается и в интерьере Flying Spur - титульный цветом там также является оранжевый, дополненный скупыми черными элементами.

Я смотрю на машину и думаю о том, как полезно бывает отходить от стереотипов. Будь этот Bentley окрашен в какой-либо темный цвет, наиболее популярный среди представительских седанов, он бы остался лишь еще одним из дорогих и безликих авто на улицах города. А так - автомобиль-селебрити.

Появление литеры S рядом с наименованием двигателя не случайно. Так обозначается версия с форсированным до 635 л. с. мотором. Впрочем, увеличение мощности носит номинальный характер: по сравнению с базовой версией могучий 6-литровый W12 прибавил всего 10 "лошадей". Первую "сотню" W12S разменивает на 0,1 секунды быстрее: 4,5 против 4,6 секунды в стандартной модификации.

Казалось бы, прибавка не имеет никакого смысла. И с практической точки зрения это действительно так. Однако британцы обожают ставить разного рода рекорды. Взять, к примеру, Continental GT второго, предыдущего поколения. Сначала появилась версия Speed, ставшая самым быстрым (331 км/ч) в мире серийным четырехместным автомобилем. Очень короткое время спустя она отдала трон еще более мощной и быстрой Bentley Continental GT Supersports (336 км/ч).

Flying Spur W12S - тоже рекордсмен. Это самый быстрый на планете четырехдверный автомобиль с "максималкой" на отметке в 325 км/ч. Вот так: не Mercedes-Benz S63 AMG, не BMW M760Li, не Audi S8+, которые в спринте до 100 км/ч почти на целую секунду быстрее тяжелого (снаряженная масса 2475 кг) и архаичного (конструкции автомобиля 12 лет) Bentley, а именно он - быстрейший седан в мире.

Зачем это все, думает нормальный человек, читая этот абзац. Да незачем. Но в этом - весь Bentley. Мы это делаем, потому что можем. И другой мотивации, когда ты стоишь на вершине наедине с собой, и не нужно.

На ходу, как вы догадываетесь, ни лишние 10 л. с., ни отыгранная одна десятая секунды погоды не делают. Flying Spur - огромный, экстремально мягкий корабль длиной 5 метров 30 сантиметров. Править им (не рулить и даже не управлять, а именно править) ответственно и приятно. Он неуклюж, нерасторопен, нетороплив и неповоротлив, но при этом каждое движение этой машины исполнено такого аристократизма, что любые недочеты, которые бы с радостью припомнил обыкновенной машине, в этом случае оставляешь за скобками.

Могучий двигатель здесь не для того, чтобы "валить", а чтобы вы никогда и ни за что в жизни не оказались в ситуации, когда мощности мотора не хватает. Потому что ее хватает на все, что можно делать на Flying Spur - и на бодрые ускорения со 150 км/ч, и на резвые, но мягкие старты со светофоров. Нажимать на этой машине педаль в пол - можно, но неуместно. Как орать в полный голос во время партии в покер в закрытом загородном клубе, где присутствующие в смокингах вполголоса разговаривают за бокалом выдержанного виски и дорогой сигарой.

Шумоизоляция эталонна, как и плавность хода. В салоне Flying Spur можно разговаривать полушепотом и держать в руках чашку кофе, не боясь пролить содержимое.

И это еще один повод поразиться нестареющей безукоризненности машины. Когда я ровно то же самое писал про современный Bentley Bentayga, появившийся пару лет назад и до зубов вооруженный самыми последними технологиями, тишина в салоне и отсутствие раскачки и дрожи подразумевались.

Но когда вас настолько мягко и деликатно везет машина, конструктивно не сильно изменившаяся с 2005 года, иначе как магией это назвать не получается.

Остается надеяться, что следующее поколение Flying Spur, которое будет построено на платформе MSB, общей с Porsche Panamera и рядом других премиальных моделей Volkswagen Group, магию не испортит.