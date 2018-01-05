Канадцы обвинили Apple в замедлении работы старых iPhone

Две юридические компании в Канаде подали от имени своих клиентов коллективный иск против Apple, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Global News.

Истцы убеждены, что Apple намеренно замедляла работы старых моделей iPhone. При этом условия гарантийного обслуживания Apple в Канаде менее выгодны потребителям, чем те, что предусмотрены местными законами.

В самой компании еще год назад заявляли о наличии функции замедления работы процессоров на ряде моделей, но объяснили это заботой о клиенте: именно так можно продлить срок службы айфонов.