Конституционный суд Молдавии нашел способ обходить вето президента

В Молдавии назревает новый виток противостояния президента и Конституционного суда (КС). 5 января КС разрешил парламенту обходить вето президента, которое тот наложил на закон, позволяющий внести изменения в трансляцию новостных и информационно-аналитических программ из России.

Такой законопроект ранее был внесен на рассмотрение парламента Демократической партией, чтобы "обеспечить информационную безопасность государства". Президент Молдавии Игорь Додон наложил вето на данную инициативу.

Однако Конституционный суд вынес решение, согласно которому президент может отправлять законы на доработку не более одного раза. Таким образом, если законопроект будет внесен повторно, президент, согласно решению КС, уже не сможет остановить данную инициативу.