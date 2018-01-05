СК сообщил детали расстрела трех человек в кафе на Кубани

СК Краснодарского края сообщил новые подробности расследования уголовного дела об убийстве трех человек, которое произошло 31 декабря в станице Ладожской Усть-Лабинского района. По информации пресс-службы ведомства, по подозрению в совершении этого жестокого преступления задержаны 32 и 34-летние местные жители.

По версии следствия, в предновогоднюю ночь именно между этими двумя мужчинами и группой других посетителей кафе "Огонек" в станице Ладожской произошел конфликт, в ходе которого "участники нанесли друг другу побои". После драки оба они ушли из кафе, однако вскоре туда вернулись. Как утверждают правоохранители, находясь в состоянии алкогольного опьянения, один из подозреваемых выстрелами из автомата убил одного из посетителей заведения и диджея. А затем снова вышел на улицу, где застрелил сидящего в машине 18-летнего молодого человека.

По уголовному делу назначены судебно-медицинские, баллистическая, дактилоскопическая и техническая экспертиза, проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы. Кроме того, Усть-Лабинский районный суд по ходатайству следователя в отношении задержанных избрал меры пресечения в виде заключения под стражу. Оба подозреваемых в данное время дают показания относительно совершенных преступлений.

В СУ СК по Кубани также отмечают, что согласно показаниям задержанного, мужчина производил выстрелы в людей, которые с ним не конфликтовали, что, по его мнению, вызвано "алкогольным опьянением". Следствием установлено, что мотивом преступления явился бытовой конфликт. А вот информация о якобы совершенном преступлении погибшими в отношении дочери подозреваемого в убийстве не подтверждается показаниями самих фигурантов и другими материалами дела.

По словам представителя краевого следственного управления, распространенная в соцсетях информация "о совершении якобы изнасилования в отношении другой девушки также не находит своего подтверждения и опровергается самой девушкой".