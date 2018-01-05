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05.01.2018 20:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В полиции не нашли доказательств поджога в центре Ростова

Текст: Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции не нашли доказательств умышленного поджога в историческом центре города. В результате огнем в августе прошлого года было уничтожено более 160 частных домов, а 730 человек признаны пострадавшими. Один пенсионер погиб, а за медицинской помощью обратились 58 горожан.

"Объективных данных, подтверждающих умышленное уничтожение имущества, в результате пожара не установлено. Расследование уголовного дела продолжается", - цитируют РИА Новости представителя регионального управления МВД.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Напомним, что 21 августа 2017 года пожар в историческом центре Ростова-на-Дону охватил жилые дома на общей площади около десяти тысяч квадратных метров. Огонь, который удалось потушить лишь через сутки, уничтожил более 160 строений, из которых порядка 100 - жилые постройки. Из домов были эвакуированы около 600 человек, из них пострадавшими в результате пожара считаются более 730.

Полиция возбудила уголовное дело статье 167 УК РФ - "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия". В МЧС заявили, что основной версией крупного пожара считают занесение постороннего источника зажигания.

Кроме того, региональное управление СК России возбудило уголовное дело о халатности должностных лиц, коммунальных служб и структур, обязанных обеспечивать пожарную безопасность в Ростове-на-Дону. Через несколько дней после пожара заявление об увольнении по собственному желанию написал глава Пролетарского района Юрий Поляков.

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