В полиции не нашли доказательств поджога в центре Ростова

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции не нашли доказательств умышленного поджога в историческом центре города. В результате огнем в августе прошлого года было уничтожено более 160 частных домов, а 730 человек признаны пострадавшими. Один пенсионер погиб, а за медицинской помощью обратились 58 горожан.

"Объективных данных, подтверждающих умышленное уничтожение имущества, в результате пожара не установлено. Расследование уголовного дела продолжается", - цитируют РИА Новости представителя регионального управления МВД.

Напомним, что 21 августа 2017 года пожар в историческом центре Ростова-на-Дону охватил жилые дома на общей площади около десяти тысяч квадратных метров. Огонь, который удалось потушить лишь через сутки, уничтожил более 160 строений, из которых порядка 100 - жилые постройки. Из домов были эвакуированы около 600 человек, из них пострадавшими в результате пожара считаются более 730.

Полиция возбудила уголовное дело статье 167 УК РФ - "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия". В МЧС заявили, что основной версией крупного пожара считают занесение постороннего источника зажигания.

Кроме того, региональное управление СК России возбудило уголовное дело о халатности должностных лиц, коммунальных служб и структур, обязанных обеспечивать пожарную безопасность в Ростове-на-Дону. Через несколько дней после пожара заявление об увольнении по собственному желанию написал глава Пролетарского района Юрий Поляков.