Рублев вышел в финал турнира в Дохе

Российский теннисист Андрей Рублев пробился в финал турнира в Дохе. В полуфинале наш соотечественник сломил сопротивление аргентинца Гидо Пельи - 6:2, 4:6, 7:6 (7:2). Матч продолжался два с половиной часа.

Рублев не испытал особых проблем в первой партии, а вот во второй был не столь убедителен. В решающем сете соперники не хотели уступать: ни одному из них не удалось взять подачу противника. Ближе к этому при счете 5:4 в свою пользу был Пелья. Но аргентинец не сумел реализовать матчбол и позволил Рублеву перевести игру на тай-брейк. А там уже Андрей уверенно дожал южноамериканца.

В финале 20-летнему российскому теннисисту предстоит встреча с опытным французом Гаэлем Монфисом. Отметим, что для Рублева это будет второй финал в карьере.