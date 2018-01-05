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Рубрика: В мире

Сеул и Пхеньян проведут переговоры по участию КНДР в Олимпиаде 9 января

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Северная Корея приняла предложение Сеула провести 9 января в Пханмунчжоме высокопоставленные переговоры, на которых будет обсуждаться вопрос участия делегации КНДР в Олимпиаде в Пхенчхане. Соответствующее уведомление южнокорейская сторона получила сегодня утром от северян.

"Сегодня в 10 часов 16 минут утра (04:16 по Москве - прим. "РГ") Северная Корея направила нам телефонограмму по вопросу переговоров. В сообщении Север уведомил нас, что принимает наше предложение о проведении 9 января в Пханмунчжоме переговоров на уровне высокопоставленных представителей… Документ был отправлен от имени председателя Комитета по мирному объединению Родины Ри Сон Гвона на имя нашего министра объединения Чо Мён Гюна", - заявил в ходе брифинга для журналистов пресс-секретарь министерства объединения Пак Тхэ Хён.

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Чиновник добавил, что тема консультаций будет расширенной - как участие КНДР в Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане, так и в целом улучшение межкорейских отношений. Все технические вопросы по подготовке консультаций, включая количество и состав делегаций, было решено согласовать в ходе обмена телефонограммами по каналу в Пханмунчжоме.

Напомним, что желание КНДР принять участие в Олимпиаде-2018 в ходе новогоднего послания озвучил Ким Чен Ын. В Южной Корее, где уже неоднократно призывали представителей Севера приехать на состязания, это известие приняли с радостью. В течение последних дней Юг и Север Кореи восстановили не функционировавший почти два года канал телефонной связи в Пханмунчжоме. Вчера президент США Дональд Трамп и лидер Республики Кореи Мун Чжэ Ин договорились, что на время Олимпийских и Паралимпийских игр Сеул и Вашингтон не будут проводить регулярные крупномасштабные маневры, чтобы не провоцировать КНДР, которая с большой напряженностью реагирует на учения. По слухам, их начало перенесли на середину апреля. Трамп также заявил, что США "на сто процентов поддерживают" усилия Мун Чжэ Ина на развитию межкорейского диалога.

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