Совбез ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Иране

Совет Безопасности ООН планирует провести пятого января экстренное заседание по ситуации в Иране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французские СМИ.

Встреча, как ожидается, начнется в 15:00 (23:00 по московскому времени).

Напомним, 28 декабря в разных городах Ирана вспыхнули акции протеста. Люди выражали недовольство ростом цен. В столкновениях с полицией погибли не менее 20 человек, в том числе стражи порядка. За участие в беспорядках арестованы более 450 манифестантов.

Третьего января командующий Корпусом "стражей исламской революции" генерал Мохаммад Али Джафари объявил о поражении мятежников. По его словам, в акциях по всей стране участвовали не более 15 тысяч человек.