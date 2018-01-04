Власти Ирана объявили об окончании "смуты"

Иранские военные объявили об окончании "смуты" в стране и поражении демонстрантов. "Число протестующих было малым и не превысило во всем Иране 15 тысяч человек", - рассказал командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари. Он также обвинил США, Израиль и Саудовскую Аравию в ведении подрывной деятельности на территории республики.

Ранее представитель КСИР Рамезан Шариф заявил, что полиция и силы внутренней безопасности "полностью контролируют обстановку в Тегеране и других городах Ирана, где имели место уличные выступления".

Жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Поводом для антиправительственных акций, которые проходят по всей стране с 28 декабря, стало недовольство жителей страны ростом цен. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что митинги вызваны не только внутренними проблемами. Не обошлось без подстрекательства со стороны других государств, передает ТАСС.