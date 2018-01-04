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04.01.2018 02:37
Рубрика: В мире

Власти Ирана объявили об окончании "смуты"

Иранские военные объявили об окончании "смуты" в стране и поражении демонстрантов. "Число протестующих было малым и не превысило во всем Иране 15 тысяч человек", - рассказал командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари. Он также обвинил США, Израиль и Саудовскую Аравию в ведении подрывной деятельности на территории республики.

В Иране начались акции протеста против насилия

Ранее представитель КСИР Рамезан Шариф заявил, что полиция и силы внутренней безопасности "полностью контролируют обстановку в Тегеране и других городах Ирана, где имели место уличные выступления".

Жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Поводом для антиправительственных акций, которые проходят по всей стране с 28 декабря, стало недовольство жителей страны ростом цен. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что митинги вызваны не только внутренними проблемами. Не обошлось без подстрекательства со стороны других государств, передает ТАСС.

СБ ООН не планирует проводить встречу по акциям протеста в Иране

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