Духовный лидер Ирана связал протесты в стране с внешними врагами

Акции протеста в Иране - дело рук "врагов страны". С таким заявлением выступил духовный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. По его словам, недруги стремятся навредить народу и правящим кругам государства, используя различные средства, включая деньги, оружие, политику и аппарат безопасности.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявлял, что недовольство вызвано внутренними проблемами в республике, а также подстрекательством со стороны других стран.

ТАСС напоминает, что антиправительственные акции начались в Иране 28 декабря. Протестное движение вспыхнуло в крупных городах республики, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт.

В результате столкновений с полицией погибли 20 человек, арестованы свыше 450 человек.

За мятежниками стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия, которые влияют на людей через социальные сети. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.