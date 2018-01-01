США официально поддержали протесты в Иране

Администрация Соединенных Штатов официально поддержала протестующих в Иране. Это стало известно из слов пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

"Мы поддерживаем право иранского народа на мирное выражение своего мнения. Его голос должен быть услышан", - цитирует ее РИА Новости.

Сандерс добавила, что США призывают "все стороны защищать это фундаментальное право на мирное самовыражение", а заодно избегать любых действий, связанных с усилением цензуры.

Поддержку протестам высказал в Twitter и сам президент США Дональд Трамп. Особым образом он осудил "отключение интернета", которое произошло на фоне протестных действий в Иране.

Кстати, президент Ирана Хасан Роухани признал право граждан на протест, однако уточнил, что он не должен перерасти в насилие.

Напомним, антиправительственные выступления с четверга, 28 декабря, проходят в ряде крупных городов Ирана. Протестующие выступают против роста цен и коррупции. Власти, пытаясь предотвратить усиление волнений, заблокировали доступ к популярным социальным сетям и и мессенджерам. По последним данным, в стране погибло по меньшей мере 10 человек.