Президент Ирана объяснил природу протестных акций в стране

Протестные акции, которые охватили Иран, вызваны как внутренними проблемами в стране, так и подстрекательством со стороны других государств. Об этом заявил президент Исламской республики Хасан Роухани.

"Не все люди на улицах - те, кем руководят иностранцы, есть те, кто протестует в связи с собственными чувствами и проблемами", - признал Роухани, которого цитирует РИА Новости.

Он отметил, что эту ситуацию власти должны использовать для того, чтобы найти глубинные причины проблем.

Среди стран, которые могли спровоцировать беспорядки в Иране, Роухани назвал Саудовскую Аравию.

"Саудовцы откровенно заявляли, что создадут проблемы в Тегеране", - сказал он.

Напомним, число граждан, которые погибли в результате массовых акций в крупных городах страны, достигло, по последним данным, 12 человек.