Число жертв беспорядков в Иране достигло 12 человек

Число погибших участников акций протеста в Иране достигло 12 человек. Об этом сообщило государственное телевидение Исламской республики.

В частности, 10 граждан погибли в ходе столкновений с сотрудниками органов правопорядка в воскресенье, 31 декабря, еще двое - в субботу. Ранее сообщалось о 10 жертвах.

Протестные акции начались в стране в четверг. Они организованы активистами, недовольными повышением цен в стране и разгулом коррупции. В республике заблокированы популярные соцсети и мессенджеры, чтобы усложнить организаторам акций возможность координации. Полиция в ряде случаев применяет спецсредства для разгона манифестантов. По данным официальных СМИ Ирана, которые цитирует "Интерфакс", силам госбезопасности пришлось отбивать несколько попыток захвата полицейских участков и военных баз.

"Большая часть недавних собраний является результатом договоренностей, сделанных элементами антиисламской революции, базирующимся за пределами страны", - цитирует агентство Irna председателя комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Алаэддина Боруджерди.