Во время протестных акций в Иране погибли 10 человек

Как минимум 10 человек погибли в Иране во время протестных акций. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на зарубежные источники.

Ранее сообщалось о двух, а затем о четырех жертвах беспорядков, которые начались в стране с четверга, 28 декабря. Так, по данным AFP, в воскресенье, 31 декабря, в ходе манифестаций в Изе (провинция Хузестан) были застрелены 2 человека, еще двое погибли в Доруде (провинция Лурестан). Здесь протестующие захватили пожарную машину, которая в итоге упала на подростка и пожилого мужчину.

Известно, что иранская полиция активно применяет против активистов слезоточивый газ и водяные пушки.

Ранее президент страны Хасан Роухани признал право жителей на протест, если он не перерастает в насилие. "Протест и критика - конституционные права граждан, если они отличны от насилия и нанесения ущерба общественной собственности", - сказал он.

Антиправительственные акции проходят в крупных городах Ирана под лозунгами борьбы с ростом цен и коррупцией.