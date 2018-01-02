Число жертв беспорядков в Иране увеличилось до 20 человек

Внимание мирового сообщества и СМИ с тревогой приковано к событиям в Иране, где с 28 декабря продолжаются массовые беспорядки, охватившие крупные города страны - Тегеран, Мешхед, Исфахан, где, как известно, расположен один из важнейших ядерных объектов страны. Только за минувшую ночь в Исламской республике погибли девять человек. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местное гостелевидение, жертвами столкновений стали уже 20 граждан страны по обе стороны баррикад.

Изначально беспорядки были спровоцированы сложной экономической ситуацией и ростом безработицы, это признал и президент ИРИ Хасан Роухани. При этом официальные лица в Тегеране называют координаторами протестов зарубежных игроков - прежде всего, США и Саудовскую Аравию. Между тем ситуация в стране развивается драматично. Этой ночью шесть человек были застрелены при попытке взять штурмом полицейский участок в провинции Исфахан. В городе Хомейнишехр в той же провинции была убита 11-летняя девочка, а в соседнем Неджефабаде — служащий элитного Корпуса стражей исламской революции. В него и его коллег стреляли из охотничьего ружья.

За три дня власти Ирана арестовали 450 человек, обвиняемых в подстрекательстве к волнениям. Протестов такого масштаба Исламская республика не видела с 2009 года.