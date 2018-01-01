В Иране участник беспорядков стрелял в полицейских: один человек погиб

В Иране протестующий открыл огонь из охотничьего ружья по полицейским. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал IRIB, один человек погиб, трое ранены.

Инцидент произошел в городе Неджефабад, провинция Исфахан.

"Участник беспорядков открыл открыл огонь из охотничьего ружья в направлении сотрудников полиции в городе Неджефабад, в результате чего погиб один человек, трое пострадали", - говорится в сообщении СМИ.

Ранее сообщалось, что число погибших участников акций протеста в Иране достигло 12 человек.