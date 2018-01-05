США приостановили помощь Пакистану в сфере безопасности

Власти США решили приостановить оказание помощи Пакистану в области безопасности, заявила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Сегодня мы можем подтвердить, что приостанавливаем оказание Пакистану содействия в сфере национальной безопасности, только в сфере национальной безопасности", - заявила Науэрт, слова которой приводит ТАСС.

Прекращение помощи в США объяснили недостаточными усилиями Пакистана по борьбе с афганским движением "Талибан" (запрещенной в России организацией) и террористической группировкой "Сеть Хаккани".

1 января президент США Дональд Трамп заявил, что Исламабад плохо противодействует экстремистским группировкам.

"За последние 15 лет Соединенные Штаты по ошибке передали Пакистану более 33 миллиардов финансовой помощи. В ответ они не дали нам ничего, кроме лжи и обмана, держа наших лидеров за дураков", - написал Трамп в Twitter.