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05.01.2018 16:37
Рубрика: Общество

В Мексике на дне озера нашли древнюю модель Вселенной

Текст: Денис Передельский
Фото: Isaac Gomez / National Institute of Anthropology and History Фото: Isaac Gomez / National Institute of Anthropology and History
Фото: Isaac Gomez / National Institute of Anthropology and History

В Мексике команда археологов обнаружила на дне озера у подножия вулкана Истаксиуатль древнее каменное святилище ацтеков, оказавшееся миниатюрной моделью Вселенной. Об этом сообщает International Business Times.

Фото: depositphotos.com
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Археологические работы проводили сотрудники Национального института антропологии и истории (INAH). Они обнаружили на дне озера каменное сооружение, возраст которого еще предстоит определить. Находка была сделана на высоте около четырех тысяч метров над уровнем моря в местечке Нахуалак у подножия вулкана Истаксиуатль.

Святилище выложено из камней разного размера, предположительно, для создания миниатюрной модели Вселенной - такой, какой представляли ее себе ацтеки. Ученые отмечают, что расположение камней совпадает с расположением звезд и галактик.

Кроме того, святилище устроено так, что при взгляде на него создается необычный оптический эффект. Наблюдателю кажется, что камни плавают на поверхности, а не лежат на дне. Вероятно, при проведении ритуалов для усиления эффекта ацтеки регулировали уровень воды в озере, питаемом ручьями.

"Оптический эффект и структура объекта говорят о том, что это место было миниатюрной моделью Вселенной, древнего понимания времени и пространства, - говорит археолог Ирис-дель-Росио Эрнандес Баутиста. - Оно также согласуется с ацтекскими мифами о создании мира. Согласно им в древности не было суши. Морское чудовище Сипактли жило в первобытном океане, а затем из его туловища боги создали небо и землю".

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