Во Франции во время учений на реке Сена пропала женщина-водолаз

Спасатели из бригады парижской речной полиции ищут женщину-водолаза, их коллегу, которая пропала во время учений, проходивших сегодня на Сене в первой половине дня.

Из-за урагана "Элеанор", что обрушился на Францию на этой неделе, уровень воды во многих реках страны значительно повысился. В Сене по сравнению с обычным он вырос более чем на три метра. Не исключено, что это не предел, хотя, как говорят специалисты, повторения небывалого паводка весны 2016 года не должно произойти. В связи с этим Париже был объявлен желтый уровень метеорологической опасности, ряд столичных набережных был закрыт для движения автотранспорта.

Как сообщили в префектуре Парижа, учения на Сене носили плановый характер, и их не стали отменять, несмотря на то, что они проводились в сложных условиях. Поисками пропавшей в районе моста Пон-Нёф и острова Сите, где расположен Собор Парижской Богоматери, занимаются три команды спасателей. В операции задействованы вертолет и беспилотник.

Из-за урагана "Элеанор" во Франции, по сведениям МВД страны, погибли три человека, еще трое пропали без вести. Во французских Альпах прошли обильные снегопады. Там сохраняется угроза схода снежных лавин. Многие горнолыжные трассы закрыты.