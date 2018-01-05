Вторую победу одержали российские хоккеисты в Минске

Второй день XIV Рождественского турнира любителей хоккея на призы Президента Беларуси завершился на полях "Чижовка-Арены" в Минске. Очередную (вторую) победу на турнире одержала команда России, забросив в ворота шведской дружины 15 шайб.

Россияне, в составе которых немало игроков, выступавших ранее в сильных клубах, имели подавляющее преимущество.

В первом поединке сегодняшнего игрового дня хоккеисты Швейцарии сыграли вничью с командой Объединенных Арабских Эмиратов - 4:4, сообщает БЕЛТА.

Яркую и динамичную игру, по мнению комментаторов, продемонстрировали мастера ледовой арены из Праги. Чешская команда сегодня одержала вторую убедительную победу на турнире, "обезоружив" соперников из сборной Балкан: 25:3. Исход этой встречи был предрешен уже после первого периода, в котором чехи забросили девять шайб. А накануне они столь же убедительно превзошли своим мастерством и шведскую команду. После финального свистка арбитра на табло был зафиксирован драматический итог ледового поединка - 19:3. Будет не лишним добавить, что к экватору состязания в Минске, которое продлится еще два дня, гости из Праги успели забросить в ворота соперников 44 шайбы.

Почетный гость турнира, легендарный хоккеист Фил Эспозито произвел сегодня символическое вбрасывание шайбы перед началом матча между командами Беларуси и Китая, который закончился вечером со счетом 14:9 в пользу хозяев турнира. Во время посещения Минска, куда он был приглашен сборной Китая, канадский форвард-легенда признался, что поражен вниманием к хоккею со стороны Президента Беларуси, полными трибунами на Рождественском турнире и вниманием к спорту белорусской молодежи.

Стоит напомнить, что накануне десятикратные победители этих традиционных соревнований - хоккеисты команды президента Беларуси - переиграли соперников из команды Объединенных Арабских Эмиратов - 12:7. XIV Рождественский турнир любителей хоккея завершится 7 января.