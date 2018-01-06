"Аэрофлот" рассказал об отказе в обслуживании рейсов в Вашингтоне

"Аэрофлот" сообщил об отказе в наземном обслуживании авиарейсов в Вашингтоне, сообщается на сайте перевозчика.

Авиакомпания сообщила, что компания SwissPort пока не подтвердила возможность обслуживания рейсов в аэропорту Вашингтона. В то же время аэропорт уже выдал слоты на выполнение рейсов SU533 (ранее как 123) и SU539 (ранее как SU103) в 12:00 и 14:00 соответственно. В результате "Аэрофлот" не может сообщить точное время отправления задержанных по метеоусловиям рейсов.

В компании уведомили пассажиров с датами вылета с 4 по 6 января о возможности смены вылета до 8 января включительно, а также о возможности совершить возврат билетов.

В результате снегопада и мороза закрытым оказался крупнейший аэропорт Джона Кеннеди в Нью-Йорке, рейсы были перенаправлены на аэропорт Вашингтона. В результате аэропорт Вашингтона испытывает серьезные нагрузки, что приводит к задержке рейсов.