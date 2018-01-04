Из-за снегопада в школах Нью-Йорка отменили занятия

В четверг школьники Нью-Йорка останутся дома.

Как передает РИА Новости, занятия во всех учебных заведениях мегаполиса отменили из-за снегопада. Об этом заявил мэр города Билл Де Блазио. Кстати, в конце декабря он советовал местным жителям меньше находиться на улице.

Аномально холодная погода установилась на северо-востоке США 25 декабря. Ну а сегодня на этот регион обрушится очередной снежный циклон.

Синоптики прогнозируют месячную норму осадков, а также штормовой ветер. Кроме того, ожидаются экстремальные для этого времени года морозы - до минус 35 градусов.