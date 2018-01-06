"Барселона" объявила о переходе Филиппе Коутиньо

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо стал футболистом "Барселоны". Как сообщается на официальном сайте "сине-гранатовых", бразилец подписал с клубом контракт на 5,5 лет. Сумма отступных за одного из лучших игроков мира составит 400 миллионов евро.

Презентация Коутиньо намечена на понедельник. Тогда же президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу объявит сумму, за которую был куплен Филиппе. По неофициальным данным, каталонцы заплатили за Коутиньо 140 миллионов евро. Таким образом, Филиппе стал вторым по дороговизне футболистом в истории вслед за своим соотечественником Неймаром, который обошелся в 222 миллиона евро французскому "Пари Сен-Жермен".

Перехода Коутиньо в "Барселону" ждали еще летом. В последний момент "Ливерпуль" отказался отпустить своего лидера, хотя сам бразилец уже дал согласие на переход в стан "сине-гранатовых". Оставшись в Англии, Филиппе отлично показал себя в первой части сезона. В общей сложности он провел 20 встреч, забил в них 12 мячей и отметился 11 результативными передачами.

"Понятно, что болельщики будут расстроены", - не скрывает главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп. "Но как бы ни было трудно это принять, это часть жизни. Игроки приходят и уходят. Однако у клуба хватает силы и мощи для того, чтобы прогрессировать. Мы с большой неохотой прощаемся с Коутиньо. Ни для кого не секрет: он ждал этого перехода еще в июле, когда "Барселона" впервые сообщила о своем интересе. Мы сделали все, чтобы убедить Филиппе доиграть у нас до конца сезона. Но он на все 100 процентов уверен - его будущее в "Барселоне". Это его мечта. И мы были не в силах изменить его решение".

Отметим, что Коутиньо не поможет "Барселоне" в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, поскольку уже заигран в ней за "Ливерпуль".