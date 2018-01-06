Франция не поддержала США в оценке ситуации в Иране

Франция не согласна с США в оценке происходящего в Иране. Об этом заявил французский постпред при ООН Франсуа Делаттр. Дипломат предостерег от использования ситуации в исламской республике в свою пользу.

"Какими бы беспокоящими ни были события последних дней в Иране, по существу, они не представляют угрозы международному миру и безопасности, - сказал Делаттр на созванном по инициативе США заседании ООН по теме протестов в ИРИ. - Мы должны отреагировать соответствующим образом на происходящее, другими словами, мы должны следить и быть бдительными в отношении происходящего в рамках мирных протестов".

Постпред Франции заявил о необходимости "избежать любых попыток использовать этот кризис для частных нужд". "Это будет иметь диаметрально противоположный результат", - сказал он.

В Иране с 28 декабря проходят акции протеста. Жертвами уличных столкновений стали 45 человек, в том числе сотрудники полиции. За участие в беспорядках арестованы свыше 450 активистов. Президент ИРИ Хасан Роухани заявил, что акции вызваны как внутренними проблемами, так и вмешательством других стран.

