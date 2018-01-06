Новости

Гильдия продюсеров США объявила номинантов 07:25
Иран обвинил США во вмешательстве в дела республики 07:16
Трамп запросил 18 млрд долларов на стену на границе с Мексикой 06:50
Снегопады на востоке Китая унесли жизни 13 человек 06:18
В Twitter отказались блокировать аккаунты мировых лидеров 06:04
Два самолета столкнулись в аэропорту Торонто 05:44
Турция устала от переговоров о членстве в Евросоюзе 05:05
Небензя заявил в СБ ООН об аллергии у США на Иран 04:52
Тиллерсон заявил о намерении США изменить ядерную сделку с Ираном 04:35
Скончалась врач-телеведущая Ирина Чукаева 04:22
Франция не поддержала США в оценке ситуации в Иране 03:50
В Дании нашлась самая дорогая бутылка водки в мире 03:25
Трамп заявил о сговоре Клинтон с ФБР и РФ 02:49
ВВС США сопроводили российские истребители Су-30 02:28
Иран обвинил США в злоупотреблении полномочиями постоянного члена СБ 02:08
СМИ: Установлена непосредственная причина смерти Чехова 01:47
Небензя обвинил США в подрыве авторитета Совбеза ООН 01:24
В Черное море вошел эсминец ВМС США Carney 00:50
Беларусь закроет генконсульство в Одессе 00:23
Арсена Венгера дисквалифицировали на три матча 05.01.2018
Рублев вышел в финал турнира в Дохе 05.01.2018
Решение об экстрадиции Саакашвили в Грузию примет Минюст Украины 05.01.2018
Скончавшийся в Питтсбурге россиянин пожертвовал свои органы американцу 05.01.2018
Хет-трик Григоренко помог ЦСКА разгромить "Витязь" 05.01.2018
"Ростов" подписал форварда сборной Исландии 05.01.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Главные научные события 2018 года
Главные научные события 2018 года
06.01.2018 03:50
Рубрика: В мире

Франция не поддержала США в оценке ситуации в Иране

Франция не согласна с США в оценке происходящего в Иране. Об этом заявил французский постпред при ООН Франсуа Делаттр. Дипломат предостерег от использования ситуации в исламской республике в свою пользу.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
МИД РФ: США ищут предлог для усиления давления на Иран

"Какими бы беспокоящими ни были события последних дней в Иране, по существу, они не представляют угрозы международному миру и безопасности, - сказал Делаттр на созванном по инициативе США заседании ООН по теме протестов в ИРИ. - Мы должны отреагировать соответствующим образом на происходящее, другими словами, мы должны следить и быть бдительными в отношении происходящего в рамках мирных протестов".

Постпред Франции заявил о необходимости "избежать любых попыток использовать этот кризис для частных нужд". "Это будет иметь диаметрально противоположный результат", - сказал он.

В Иране с 28 декабря проходят акции протеста. Жертвами уличных столкновений стали 45 человек, в том числе сотрудники полиции. За участие в беспорядках арестованы свыше 450 активистов. Президент ИРИ Хасан Роухани заявил, что акции вызваны как внутренними проблемами, так и вмешательством других стран.
 

Главное сегодня

Небензя заявил в СБ ООН об аллергии у США на Иран
Беларусь закроет генконсульство в Одессе
В Черное море вошел эсминец ВМС США Carney
СМИ: Установлена непосредственная причина смерти Чехова
ВВС США сопроводили российские истребители Су-30