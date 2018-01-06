Какие автомобили доедут до России в 2018 году

В 2018 году на российских дорогах должно появиться много интересных новинок автопрома. Причем в планах обновление модельного ряда не только у отечественных "внутренних" производителей, но и у тех концернов, которые пока не имеют производства в нашей стране.

Скажем сразу - довольны будут практически все категории автолюбителей. В списке ожидаемых новинок присутствуют кроссоверы, седаны, полноценные внедорожники и хетчбеки. Это если говорить о кузовах. Что касается цен, то выбор тоже будет доступен практически любому кошельку, так как ожидаются машины и низшего ценового сегмента, и премиального. Будут и совсем новые, и рестайлинговые версии уже полюбившихся россиянам машин.

Начнем по порядку.

Самой дорогой ожидаемой новинкой будет Lamborghini Urus, первое внедорожное купе от итальянской марки премиальных суперкаров. Почти вся российская квота в 50 автомобилей уже раскуплена, при том что цена начинается от 15 с небольшим миллионов рублей, а первые поставки ожидаются только летом.

С другого финансового полюса расположены модели концерна Lada. Среди них, например, Priora. Предполагаются небольшие изменения внешнего вида авто, а цена должна начинаться от 500 тысяч рублей. Как уже писала "РГ", стоит ждать Lada Vesta Cross - приподнятую версию популярного седана. Новый облик может получить и Lada Largus, тем более что у этого автомобиля он остается неизменным с 2012 года.

Будут и "абсолютные", если так можно сказать, новинки. И среди них практически одни кроссоверы.

Пока нет полной уверенности, но есть шанс, что до российских дорог доедет BMW X7 - новый, самый крупный и роскошный кроссовер в баварской линейке, чья цена пока еще не определена. Весной в шоу-румах должны появиться первые Volkswagen Teramont - тоже полноразмерные семиместные кроссоверы, которые планируется поставлять только в полноприводном исполнении. А стоимость обещают чуть ниже, чем у Touareg.

Концерн GM, который на данный момент в России представлен только двумя спорткарами (Corvette, Camaro) и внедорожником Tahoe, обещает показать россиянам Chevrolet Traverse, способный составить конкуренцию Honda Pilot и Ford Explorer.

Что еще? Компактный кроссовер Volvo XC40, в той же "габаритной" нише Jaguar E-Pace, два француза - Citroen C3 Aircross и Peugeot 5008, японец Mitsubishi Eclipse Cross. Приверженцы автомобилей из Ингольдштадта ожидают субкомпактного паркетника Audi Q2. Вполне возможно, что Renault Duster приедет к нам в новом, более брутальном виде. Причем от этого его цена не так сильно вырастет, как предполагалось ранее.

Единственная новинка в кузове седан рассчитана на любителей американских авто. Cadillac CT6 - полноразмерный автомобиль классу luxury будет доступен по цене от 4 миллионов рублей, а за премиум-версию комплектации Platinum придется выложить около 5,2 миллиона.

Тем, кому по нраву популярные ранее машины, тоже будет что поставить в свой гараж - на российском рынке ожидаются премьеры целого ряда рестайлинговых версий известных моделей.

Среди них, например, шестая версия Subaru Legacy, комплектуемая, естественно, полным приводом, в комплекте с моторами на 2,5 и 3,6 литра мощностью 175 и 256 лошадиных сил и безальтернативным вариатором Lineartronic. Обновление ожидает модельную линейку кроссоверов и седанов Hyundai, Lexus LS пятого поколения, Kia Ceed, а также Toyota Camry. Последний автомобиль, возможно, в 2018 году до России и не доедет, но то, что его в нашей стране с нетерпением ждут - это точно, машина получилась непохожей на предыдущие поколения и весьма интересной с точки зрения технической начинки.

Рестайлинговые версии получат также Mitsubishi Pajero, Peugeot 308, Audi A1, BMW G20 3 серии. Также подвергнутся глубокому рестайлингу Mercedes версий GLS и GLA.

Игорь Моржаретто, автомобильный эксперт:

Из всех сегментов российского рынка больше всего за последние три года пострадал сегмент автомобилей класса С - тот самый средний класс машин. У нас он есть, но пропорционально невелик - на рынке в основном присутствуют из новинок или кроссоверы, или премиальные автомобили. И эта тенденция, думаю, будет продолжаться. До 2014 года покупатели могли выбрать из более чем 400 моделей, сейчас это число сократилось до 300 и даже меньше.

В результате россияне могут остаться с очень узким ассортиментом моделей, который будет состоять в основном из кроссоверов, бюджетных марок и премиальных машин.