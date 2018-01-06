Патриарх Кирилл призвал почтить чудо Рождества Христова добрыми делами

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в преддверии Рождества призвал почтить чудо рождения Иисуса Христа добрыми делами. Об этом он сказал в своей проповеди после утреннего богослужения.

- Чтобы почтить это Божие чудо, дарованное нам в рождении Его единородного сына, мы должны ответить способностью не только понимать, что Он принес людям, но и искренней верой и добрыми делами, - цитирует ТАСС слова патриарха.

Напомним, сегодня у православных Рождественный Сочельник. За час до полуночи в ночь на 7 января патриарх Кирилл начнет Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя.

О том, как правильно провести Рождественский сочельник, читайте в специальном материале "РГ".