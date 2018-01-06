Порошенко: Членство в ЕС и НАТО - стратегическая цель для Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что членство в Европейском союзе и НАТО для страны остается стратегической целью, однако это не цель 2018 года.

"Членство в ЕС, как и вступление в НАТО, безусловно, остается нашей стратегической целью. Поскольку это перспектива явно не 2018 года и не наше дело, как сказано в Писании, знать время и сроки, отмечу лишь, что убежден в ее реалистичности", - отметил Порошенко, которого цитирует РИА Новости.

Вместе с тем украинский лидер обратил внимание на то, что "окончательное завершение постсоветского периода и безвозвратный разрыв с империей" знаменует собой "безвиз, завоеванный с помощью имплементации важных реформ и начала действия Соглашения об ассоциации".

Накануне глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что "прощание" с Россией, о котором заявил украинский президент Петр Порошенко, выглядит странно.