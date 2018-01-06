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06.01.2018 16:28
Рубрика: В мире

Посол Британии исключил возможность визовой либерализации с Украиной

Текст: Иван Беляков

В Лондоне не видят возможностей для визовой либерализации с Украиной пока не убедятся, что выдача виз на Украине отвечает требованиям безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Великобритании на Украине Джудит Гоф.

Как отметила посол, этот вопрос осложнен ситуацией, когда паспорт гражданина Украины был незаконно получен гражданином другого государства, который стрелял в Адама Осмаева и Амину Окуеву.

В итоге в настоящее время британцы ожидают, что этот факт тщательным образом будет расследован, "чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз на Украине защищен и безопасен".

"Поскольку в ином случае либерализация угрожает уже Великобритании и безопасности ее граждан", - подчеркнула Гоф.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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