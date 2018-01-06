Москвичам в Рождество помогут добраться до храмов и церквей

Более 120 сотрудников центра обеспечения мобильности пассажиров московского метро будут работать 6 и 7 января, чтобы помочь пожилым и маломобильным москвичам добраться до храмов и церквей, где будут проводиться рождественские службы.

Как сообщает единый транспортный портал Москвы, также будет организовано ночное дежурство сотрудников на станциях метро "Кропоткинская" и "Бауманская". Пассажиров будут сопровождать как по заранее оставленным заявкам, так и при возникновении такой необходимости прямо на станциях подземки.

Напомним, московское метро и МЦК в рождественскую ночь с 6 на 7 января закроются на час позже обычного - в 2:00. Кроме того, до 3:00 будут работать 163 маршрута наземного транспорта, 11 ночных маршрутов, а пригородные поезда будут курсировать до 2:00.