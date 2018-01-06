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06.01.2018 17:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Москвичей на Рождество ждет большая праздничная программа

Текст: Александр Мелешенко

Москвичи и гости столицы 6 и 7 января могут стать зрителями театрализованных представлений и ледового шоу, поучаствовать в мастер-классах, попробовать редкие блюда и найти для себя множество других занятий - они пройдут в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".

Как сообщили "РГ" в оргкомитете фестиваля, увидеть уникальные спектакли все желающие могут на Тверской площади - там проходят гастроли финского театра муми-троллей Moomin troll and Little My.

В Климентовском переулке сегодня в 19 часов покажут театрально-световое представление "Снежный дудочник", а 7 января в это же время там пройдет спектакль "Блики Мурано".

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Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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Увидеть полное расписание и карту праздничных площадок можно на сайте newyear2018.moscow. Ехать в центр за ощущением рождественской сказки не обязательно - фестивальные площадки работают и на окраинах.

Отдельную масштабную программу на Рождество подготовили и столичные парки - в 21 из них праздновать начнут завтра в полдень. "Например, в Парке Горького пройдет танцевальное ледовое шоу на катке "Рождественский сон" и квест "Рождественские колядки", в ходе которого гостям предложат вспомнить старинные русские песни и поломать голову над интеллектуальными задачками", - обещают организаторы. Отметить праздник на катке можно будет и в парке Фили.

В парке Победы на Поклонной горе подготовили историческую программу - там расскажут, как Рождество отмечали в начале XX века. В Таганском парке всех желающих познакомят с традициями северных народов, а в парке Кузьминки покажут спектакль по мотивам произведения "Ночь перед Рождеством" и захватывающее шоу от театра "Огненные люди.

Патриарх Кирилл призвал почтить чудо Рождества Христова добрыми делами

Напомним, 6 января православные отмечают Рождественский сочельник. Утром Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, а в ночь на 7 января там же возглавит Божественную литургию.

Завтра днем Патриарх посетит Патриаршую Рождественскую елку в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя и возглавит служение великой вечерни.

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