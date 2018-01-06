Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками авиарейсов в Москве

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов в аэропортах Московского авиационного узла, сообщила представитель ММТП Екатерина Короткова.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура в связи увеличением пассажиропотока в праздничные дни и неблагоприятными погодными условиями контролирует соблюдение прав пассажиров при отменах и задержках авиарейсов в аэропортах Московского авиаузла", - передает ТАСС слова представителя прокуратуры.

Сейчас прокуратура занимается установлением причин, по которым были отменены или задержаны авиарейсы. Накануне во время снегопадов в Москве было задержано около 80 рейсов.

Напомним, сейчас сохраняется сложная ситуация и с туристами, вылетающими в США или возвращающимися в Россию, а также транзитными пассажирами, следующими в другие пункты назначения с пересадками в США. Из-за сильного снегопада и морозов закрыт аэропорт Нью-Йорка - крупнейший авиаузел Америки. Часть рейсов перенаправляется в аэропорты Вашингтона, однако это приводит к задержкам рейсов.