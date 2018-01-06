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06.01.2018 17:07
Рубрика: В мире

Трамп назвал себя "гением" на фоне критики

Текст: Иван Беляков

Президент США Дональд Трамп заявил, что его карьерный путь говорит о том, что его умственные способности можно охарактеризовать как "гениальные".

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"На самом деле, на протяжении всей жизни моими главными качествами были психическая устойчивость и мой ум. Я прошел путь от очень успешного бизнесмена до топовой телезвезды и президента Соединенных Штатов (с первой попытки)", - отметил Трамп на своей странице в Twitter добавив, что, по его мнению, "это можно охарактеризовать не просто как "умный", а "гениальный".

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Напомним, что ранее Трамп также опроверг содержание книги журналиста Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа", где он утверждал, что действующий американский лидер "интеллектуально неспособен быть президентом США, он не читает, не слушает, он глубоко не любопытен". Автор также говорил, что он "не рассчитывал стать президентом США, а его супруга Меланья была в шоке от перспективы стать первой леди".

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