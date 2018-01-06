В два раза выросло количество обращений в ГИБДД через интернет

Более 11 млн обращений поступило в ГИБДД через Единый портал госуслуг, сообщает Госавтоинспекция МВД России.

Сейчас МВД России предоставляет на Едином портале www.gosuslugi.ru 26 различных услуг, из них три, предоставляет Госавтоинспекция. Это регистрация автотранспортных средств, прием экзаменов и выдача водительских удостоверений, предоставление сведений о нарушениях.

Именно эти услуги пользуются повышенным спросом у населения. В 2016 году было подано более 3 млн заявлений на проведение регистрационных действий и более 2,4 млн заявлений на проведение экзаменов и получение прав. По итогам 2017 года количество заявлений в ГИБДД через портал госуслуг увеличилось вдвое. Так, на проведение регистрационных действий было подано 6,4 млн заявок. Количество обращений по экзаменационной деятельности составило 4,2 млн. Кроме того, несколько миллионов человек в прошлом году получили сведения о своих административных правонарушениях в области дорожного движения с использованием информационной системы Единого портала.

В Госавтоинспекции напоминают, что, заказывая госуслуги через интернет, граждане экономят время, поскольку могут приехать в подразделение ГИБДД к назначенному часу и в кратчайший срок получить нужную услугу.

Экспертами отмечается значительное улучшение качества предоставляемых сотрудниками ГИБДД услуг. Так, например, за 2017 год более чем из 6,3 млн граждан, обратившихся через Единый портал в подразделения ГИБДД с целью регистрации автотранспортных средств, практически 5 млн уже получили эту услугу, а из обратившихся по вопросам экзаменационной деятельности 4,2 млн граждан услуга уже была предоставлена почти 3,1 млн.

Почему почти миллиону граждан услуги не оказаны? Ответ на этот вопрос прост. Иногда граждане сами не приходят за получением заказанной ими госуслуги. Так, примерно в 10,8 процентов случаев люди, записавшиеся в регистрационно-экзаменационные подразделения через Единый портал, не приходят в выбранное подразделение Госавтоинспекции. Реже - в 0,8 процентов случаев - сотрудники Госавтоинспекции отказывают гражданам в предоставлении услуги. Это происходит, если гражданин не представил все необходимые документы или в данных поданного заявления есть расхождения с представленными документами.

Также Госавтоинспекция продолжает оснащать регистрационные и экзаменационные подразделения системами "электронной очереди". Это современные системы, используемые во многих сферах жизнедеятельности. Системами "электронной очереди" сейчас активно пользуются как банки и поликлиники, так и государственные учреждения. Количество подразделений Госавтоинспекции, оборудованных такими системами, с каждым годом увеличивается. Сейчас 410 подразделений, в которых оказываются государственные услуги, оснащены более 470 системами "электронной очереди".

При предоставлении госуслуг используются возможности системы электронного межведомственного взаимодействия (СМЭВ). Это позволяет не требовать от гражданина документы и сведения, которые есть в других органах и организациях. В результате сокращается время на проведение проверок и на выполнение самих услуг.

Доля граждан, удовлетворенных качеством госых услуг, предоставляемых ГИБДД, в 2017 году составило 94 процента, что на 3 процента выше предыдущего года. Это, как сообщает Госавтоинспекция, подтверждается результатами опроса пользователей с помощью SMS-информирования, проводимого с использованием автоматизированной информационной системы "Федеральный телефонный центр сбора мнений граждан о качестве государственных услуг".

Также Госавтоинспекция МВД России напоминает, если при получении государственных услуг возникают какие-то проблемы, следует обратиться в региональное подразделение Госавтоинспекции - это можно также сделать через интернет.