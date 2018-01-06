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06.01.2018 14:45
Рубрика: Власть

В Минобороны прокомментировали сближение Су-30 и F-15

Текст: Иван Петров

В министерстве обороны России не оставили без внимания размещенное американскими военными видео, на котором в непосредственной близости друг от друга оказались российские и американские боевые самолеты.

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По данным российского военного ведомства, 23 ноября и 13 декабря минувшего года экипажи нескольких российских истребителей Су-30СМ выполняли плановые учебные полеты. Их маршрут проходил над нейтральными водами Балтийского моря. Отмечается, что российские истребители не нарушали госграниц других стран. Кроме того маршрут полетов СУ-30СМ был заранее согласован с органами управления воздушным движением. "Полет осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в Минобороны России.

Тем не менее к российским истребителям приблизились самолеты F-15 НАТО. При этом отмечается, что они подлетели на безопасное расстояние, после чего поменяли свой курс и удалились.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Ранее Пентагон опубликовал видео, на котором F-15 приблизились к двум российским истребителям в Балтийском регионе. По заявлению представителей военного ведомства США, им пришлось осуществить перехват и сопровождение, так как самолеты якобы не передали коды, которых требуют авиадиспетчеры, и не предоставили план полета. В небо подняли экипажи 493-й истребительной эскадрильи 48-й авиационной группы ВВС США, базирующейся на британской авиабазе Лейкнхет.

Американские самолеты в рамках НАТО участвуют в контроле со стороны Североатлантического альянса воздушного пространства над Балтикой.

Стоит отметить, что инциденты с сопровождением самолетами НАТО российских над нейтральными водами и наоборот происходят регулярно. Но все обычно заканчивается дружелюбно. Впоследствии стороны обмениваются заявлениями.

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