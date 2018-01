Ждем новых покорителей "Золотого глобуса"

В воскресенье 7 января в 75-й раз прозвучит своего рода увертюра к "Оскару", выскажет свои предпочтения главный его оракул - "Золотой глобус".

Кто здесь судьи? Около 90 журналистов, пишущих в зарубежные (с точки зрения США) издания, собравшихся в Ассоциацию иностранной прессы Голливуда HFPA. Правда, ни одна из личностей, представляющих там Россию, в нашей сколько-нибудь авторитетной прессе замечена не была. Их имена у нас неизвестны - Нелли А. Холмс, Кэтрин Тулич, Али Сар; единственный журналист среди них - Сергей Рахлин, иногда действительно пишущий для российских изданий, немного знают и культуриста Александра Невского, снявшегося в нескольких голливудских фильмах. В какой степени имеют право называться журналистами люди, представляющие другие страны мира, в этих условиях судить трудно, но даже американская пресса не раз высказывала недоумение по поводу профессиональной принадлежности членов HFPA - кто эти люди?!!!

Ассоциация подвергалась суровой критике за ангажированность, за то, что ее члены охотно принимают от богатых кинокомпаний подарки. Кинопродюсеры стараются, скажем так, расположить членов HFPA в свою пользу, устраивая для них круизы, шикарные обеды в присутствии звезд и прочие маленькие радости жизни. Так что полагаться на объективность решений "Золотого глобуса" ни в коем случае нельзя. Тем не менее, организация сумела прочно укорениться в киноиндустрии, завоевать там авторитет настолько серьезный, что ее номинанты и призеры часто становятся верными показателями грядущего выбора академиков "Оскара".

Более того, многолетние наблюдения укрепили меня в мысли, что иные академики, не особенно утруждая себя просмотрами всех фильмов, полагаются на решения "Золотого глобуса" - иначе не объяснишь столь частые совпадения имен победителей обоих конкурсов при довольно большом выборе поставляемых киноиндустрией высококачественных фильмов. Как вы помните, в отличие от "Оскара", "Золотой глобус" главные номинации разбивает на две жанровые категории: драма и комедия/мюзикл. Поэтому претендентов на статус лучшего фильма оказывается вдвое больше - десять. На этот раз в области драмы это "Форма воды" Гильермо дель Торо, "Секретное досье" Стивена Спилберга, "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино, "Дюнкерк" Кристофера Нолана и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдоны, в жанре комедии/мюзикла - "Тоня против всех" Крэйга Гиллеспи, "Леди Берд" Греты Гервиг, "Прочь" Джордана Пила, "Горе-творец" Джеймса Франко и "Величайший шоумен" Майкла Грэйси.

Лидирует по числу номинаций - семь - "Форма воды", за нею с шестью номинациями следуют "Секретное досье" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Самая волнующая нас номинация, разумеется, "Лучший фильм на иностранном языке". В пятерке названий - "Фантастическая женщина" (Себастьян Лелио, Чили), "Сначала они убили моего отца" (Анджелина Джоли, фильм, снятый в копродукции с Камбоджей на языке кхмеров), "На пределе" (Фатих Акин, Германия - Франция), "Квадрат" (Рубен Эстлунд, Швеция) и "Нелюбовь" Андрея Звягинцева. Не посмотрев все пять картин, невозможно делать прогнозы, поэтому вот прогнозы авторитетного киносайта Indiewire и журнала Variety: оба уверенно отдают победу фильму "Сначала они убили моего отца". Исход, увы для нас, весьма вероятный: Анджелина Джоли для американского сердца всегда будет ближе и понятней Звягинцева или Эстлунда. Буду рад ошибиться.

В категории "Лучшая драма" высоки шансы стать лучшим фильмом у "Формы воды", а у баловня судьбы Гильермо дель Торо - шансы быть названным лучшим режиссером. Впрочем, есть еще и Стивен Спилберг - не станем сбрасывать его со счетов.

В номинации "Лучшая комедия/мюзикл" большинство наблюдателей отдает предпочтение фильму "Леди Берд" - готов к ним присоединиться.

Среди актеров в категории драмы состязание будет горячим. Давно ждет высокого признания такой мастер, как Гэри Олдмен (Черчилль в "Темных временах"), и это его первая номинация на "Золотой глобус". Но он не раз резко (и справедливо) высказывался о нравах HFPA, и это ему могут припомнить. Тем более, что в списке есть проникновенный Тимоти Шаламе, в свои 22 года снявшийся во многих картинах уровня "Интерстеллара" или "Родины", а теперь представший в романтической гей-драме "Зови меня своим именем". Он уже собрал хороший урожай знаков признания в большинстве профессиональных киногильдий и, по предсказаниям серьезных изданий, может победить.

В жанре комедии номинированы Стив Карелл ("Битва полов"), Джеймс Франко ("Горе-творец"), Хью Джекмэн ("Величайший шоумен"), Даниэл Калуя ("Прочь") и Энсел Элгорт ("Малыш на драйве"), само появление которого в почетном списке вызвало недоумение многих критиков: до сих пор его роль в прессе признавали одной из худших в сезоне. Победу сулят Джеймсу Франко.

Среди актрис в жанре драмы соревнуются Джессика Чэстэйн ("Большая игра"), Салли Хоукинс ("Форма воды"), Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Мерил Стрип ("Секретное досье") и Мишель Уильямс ("Все деньги мира"). Сайт Indiewire отдает предпочтение Фрэнсис Макдорманд, но не исключает победу Салли Хоукинс.

В жанре комедии/мюзикла номинированы Джуди Денч ("Виктория и Абдул"), Хелен Миррен ("В поисках праздника"), Марго Робби ("Тоня против всех"), Сирша Ронан ("Леди Берд") и Эмма Стоун ("Битва полов"). Я бы не колеблясь отдал первенство Джуди Денч, но большинство наблюдателей предрекает победу Сирши Ронан.

А теперь напоминаем полный список номинантов 75-го "Золотого глобуса" - выбирайте своих фаворитов:

Лучший драматический фильм: "Дюнкерк", "Форма воды", "Зови меня своим именем", "Секретное досье", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Лучшая комедия/мюзикл: "Горе-творец", "Леди Берд", "Прочь", "Тоня против всех", "Величайший шоумен".

Лучший режиссер: Гильермо дель Торо ("Форма воды"), Стивен Спилберг ("Секретное досье"), Ридли Скотт ("Все деньги мира"), Кристофер Нолан ("Дюнкерк"), Мартин Макдона ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури").

Лучший сценарий: "Секретное досье" (Элизабет Ханна, Джош Сингер), "Форма воды" (Ванесса Тэйлор, Гильермо дель Торо), "Леди Берд" (Грета Гервиг), "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Мартин Макдона), "Большая игра" (Аарон Соркин, Молли Блум).

Лучший актер в драматическом фильме: Дэниэл Дэй-Льюис ("Призрачная нить"), Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем"), Гэри Олдмен (Темные времена"), Том Хэнкс ("Секретное досье"), Дензел Вашингтон (Роман Израэл, эсквайр).

Лучший актер в комедии/мюзикле: Хью Джекман ("Величайший шоумен"), Стив Карелл ("Битва полов"), Даниэл Калуя ("Прочь"), Джеймс Франко ("Горе-творец"), Энсел Элгорт ("Малыш на драйве").

Лучшая актриса в драматическом фильме: Мерил Стрип ("Секретное досье"), Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Джессика Честейн ("Большая игра"), Салли Хоукинс ("Форма воды"), Мишель Уильямс ("Все деньги мира").

Лучшая актриса в комедии/мюзикле: Джуди Денч ("Виктория и Абдул"), Хелен Миррен ("В поисках праздника"), Марго Робби ("Тоня против всех"), Сарша Ронан ("Леди Берд"), Эмма Стоун ("Битва полов").

Лучший актер второго плана: Уиллем Дефо ("Проект "Флорида"), Ричард Дженкинс ("Форма воды"), Сэм Рокуэлл ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Кристофер Пламмер ("Все деньги мира"), Арми Хаммер ("Зови меня своим именем").

Лучшая актриса второго плана: Мэри Джей Блайдж ("Ферма Мадбаунд"), Эллисон Дженни ("Тоня против всех"), Октавия Спенсер ("Форма воды"), Лори Меткаф ("Леди Берд"), Хонг Чау ("Короче").

Лучший фильм на иностранном языке: "Нелюбовь" (Россия), "Квадрат" (Швеция"), "Фантастическая женщина" (Чили), "На пределе" (Германия), "Сначала они убили моего отца" (США - Камбоджа).

Лучший анимационный фильм: "Тайна Коко", "Фердинанд", "Ван Гог. С любовью, Винсент", "Добытчица", "Босс-молокосос". Лучший саундтрек: "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Картер Бюрвель), "Форма воды" (Александр Деспла), "Призрачная угроза" (Джонни Гринвуд), "Секретное досье" (Джон Уильямс), "Дюнкерк" (Ханс Циммер)

Лучшая песня: Home ("Фердинанд"), Mighty River ("Ферма Мадбаунд"), Remember Me ("Тайна Коко"), The Star ("Путеводная звезда"), This Is Me ("Величайший шоумен").

В области телевидения

Лучший драматический сериал: "Корона", "Игра престолов", "Рассказ служанки", "Очень странные дела", "Это мы".

Лучший актер в драматическом сериале: Джейсон Бейтман ("Озарк"), Фредди Хаймор ("Хороший доктор"), Боб Оденкерк ("Лучше звоните Солу"), Стерлинг К. Браун ("Это мы"), Лив Шрайбер ("Рэй Донован").

Лучшая актриса в драматическом сериале: Элизабет Мосс ("Рассказ служанки"), Мэгги Джиленхолл ("Двойка"), Кэтрин Лэнгфорд ("Тринадцать причин, почему"), Катрин Балф ("Чужестранка"), Клер Фой ("Корона").

Лучший комедийный сериал: "Уилл и Грэйс", "Черная комедия", "Удивительная миссис Мейзел", SMILF, "Мастер на все руки".

Лучший актер в комедийном сериале: Энтони Андерсон ("Черная комедия"), Эрик Маккормак ("Уилл и Грэйс"), Азиз Ансари ("Мастер на все руки"), Кевин Бейкон ("Я люблю Дика"), Уильям Мэйси ("Бесстыдники").

Лучшая актриса в комедийном сериале: Рэйчел Броснахен ("Удивительная миссис Майзел"), Памела Адлон ("Все к лучшему"), Фрэнки Шоу (SMILF), Элисон Бри ("Блеск"), Иса Рэй ("Белая ворона").

Лучший телефильм или мини-сериал: "Фарго", "Грешница", "Вершина озера", "Вражда", "Большая маленькая ложь".

Лучший актер в телефильме или мини-сериале: Джуд Лоу ("Молодой папа"), Роберт Де Ниро ("Лжец, великий и ужасный"), Джеффри Раш ("Гений"), Юэн Макгрегор ("Фарго"), Кайл Маклоклен ("Твин Пикс").

Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале: Джессика Бил ("Грешница"), Сьюзен Сарандон и Джессика Лэнг ("Вражда"), Николь Кидман и Риз Уизерспун ("Большая маленькая ложь").