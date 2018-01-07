Названа причина смерти 70-летней французской певицы Франс Галль

Представитель французской певицы Франс Галль, скончавшейся в Париже в возрасте 70 лет, назвала причину смерти известной исполнительницы.

Как сообщила Женевьева Салама, Франс Галль 7 января отошла в мир иной после двух лет сражения с рецидивом рака, которое она вела "втайне и с достоинством", передает Agence France Presse.

По данным зарубежных СМИ, певица узнала об онкологии еще в 1993 году - ей диагностировали рак молочной железы. Болезнь оказалась тяжелой и продолжительной, с которой исполнительница боролась с переменным успехом.

Однако рецидив рака и вызванная осложнением болезни инфекция не оставила шансов.

Справка "РГ"

Франс Галль родилась в Париже в 1947 году. Музыкальную карьеру начала в 1963 году, записав несколько синглов, и тут же приобрела популярность. В 1965 году она стала победителем "Евровидения". Певица удостоена Ордена Почетного легиона в степени кавалера.